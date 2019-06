Der CSU-Vorsitzende Söder will die Digitalisierung seiner Partei vorantreiben und auf diesem Weg mehr Mitbestimmung ermöglichen.

Er könne sich auch vorstellen, Parteivorstandssitzungen im Netz live zu streamen und Zuschauende dabei zu Kommentaren aufzufordern, sagte Bayerns Ministerpräsident der "Welt am Sonntag". So könne man Interessierte etwa auch an Entscheidungen beteiligen. Die Menschen wollten eine - so wörtlich - "Every-Day-Democracy", also jeden Tag mitbestimmen und nicht nur ab und zu an einem Wahltag. Weiter meinte Söder, man müsse der digitalen Welt mit mehr Respekt begegnen. Soziale Medien seien inzwischen die "fünfte Gewalt" und die schnellste Form der Kommunikation.



Weiter heißt es, in Bayern sei deshalb unter anderem geplant, einen "YouTube- oder Influencer-Preis" auszuschreiben.