Nach der Ankündigung von CSU-Chef Seehofer, den Parteivorsitz niederzulegen, werden Rufe nach seinem Rücktritt auch als Bundesinnenminister laut - von der Opposition, aber auch vom Koalitionspartner SPD.

Bundestagsvizepräsident Oppermann von der SPD sagte der "Rheinischen Post", mit Seehofer im Amt könne ein Neustart der Koalition nicht gelingen. Er solle jetzt Haltung zeigen und Verantwortung für seine schweren politischen Fehler übernehmen. Auch FDP-Chef Lindner meinte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Seehofer müsse in einem zweiten Schritt auch sein Regierungsamt in Berlin aufgeben. Linkenfraktionschef Bartsch sagte, jeder Tag Seehofers im Ministeramt sei einer zu viel. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Göring-Eckardt, warf dem Innenminister im "Tagesspiegel" eine Politik der Ausgrenzung und Spaltung vor, die ein Sicherheitsrisiko für die Gesellschaft darstelle. Dagegen twitterte der AfD-Abgeordnete Bystron, nicht Seehofer solle zurücktreten, sondern die übrige Regierung Merkel.



Seehofer hatte heute erstmals öffentlich seinen Rücktritt als Parteivorsitzender angekündigt. "Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt", fügte er bei einem Termin im sächsischen Bautzen hinzu. Das hatte am Abend zuvor noch anders geklungen. Nach Beratungen der engsten CSU-Führung hieß es am Sonntag von Teilnehmern, Seehofer wolle zu Jahresbeginn als Parteichef und zu einem nicht genannten Zeitpunkt im weiteren Jahresverlauf auch als Bundesinnenminister abtreten.