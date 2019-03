Der CSU-Vorsitzende Söder hat zum Kampf für ein starkes und geeintes Europa aufgerufen.

Er sei nicht bereit, Neinsagern, Nationalisten, Populisten und Extremisten diesen Kontinent zu überlassen, sagte Söder auf einem kleinen Parteitag in Nürnberg. Das Gremium soll das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU für die Europawahl billigen.



Angesichts der Uneinigkeit der britischen Abgeordneten über die Modalitäten beim Brexit warb der Spitzenkandidat der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP, Weber, für ein zweites Referendum in dem Land. Wenn das Parlament nicht in der Lage sei, Lösungen zu finden, dann sei klar, dass die Bürger in einer Demokratie wieder neu abstimmen müssten, sagte der CSU-Politiker.