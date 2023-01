Verteidigungsministerium

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Es dürfe keine Hängepartie geben, sagte Söder der Zeitung "Bild am Sonntag". Dabei müsse Kompetenz vor inneparteilichem Proporz gehen. Auch CDU-Chef Merz forderte eine schnelle Entscheidung. Lambrecht sei von Anfang an mit der Aufgabe überfordert gewesen, meinte er.

Am Freitag Abend hatten mehrere Medien berichtet, die SPD-Politikerin Lambrecht stehe vor dem Rückzug von ihrem Ministerposten. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht. Lambrecht steht seit Monaten in der Kritik, etwa wegen der Beschaffungspolitik der Bundeswehr oder wegen ihres Auftretens in der Öffentlichkeit.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.