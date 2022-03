Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder kritisiert die Corona-Regelungen. (picture alliance / SvenSimon)

Der Entwurf der Ampel habe Lücken und Schwächen, sagte Söder der "Bild am Sonntag". Im Grunde gebe es keine echten Schutzmaßnahmen mehr. Damit stehe Deutschland im Herbst neuen Mutationen schutz- und wehrlos gegenüber. Er kritisierte, so sei das weitgehende Weglassen der Maske verfrüht und könne zum Beispiel in der Schule rasch zu einer sogenannten Durchseuchung führen.

In der kommenden Woche will die Bundesregierung das Ende der bisherigen bundesweiten Maßnahmen beschließen. Ab dem 20. März entfallen die meisten Auflagen. An Orten, wo sich die Corona-Lage zuspitzt, sollen die Länderparlamente schärfere Auflagen verhängen können.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.