Markus Ferber, EU-Abgeordneter der CSU (imago/Sven Simon)

Ferber, der auch wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament ist, sagte im Deutschlandfunk, bei dem Industrieplan der EU zum sogenannten "Green Deal" dürfe es nicht nur um einmalige Milliardenzahlungen zugunsten des Klimaschutzes gehen. Europa müsse auch generell attraktiver für Unternehmen werden. Ferber sprach sich für einen Bürokratieabbau aus, um beispielsweise den Ausbau europäischer Energienetze schneller zu genehmigen.

Die EU-Kommission hatte am Mittwoch ihre Pläne vorgestellt, wonach unter anderem Gelder in dreistelliger Milliardenhöhe aus anderen Fonds in den Klimaschutz umgeleitet werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.