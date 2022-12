Markus Ferber (CSU), Mitglied des Europäischen Parlaments (Archivbild). (imago/Sven Simon)

Ferber sagte im Deutschlandfunk , zurzeit liege der Gaspreis deutlich unterhalb des Deckels. Aber es werde schwer zu verhindern sein, nicht plötzlich deswegen steigende Preise bis hin zur Höhe des Gaspreisdeckels zu bekommen. Schließlich wüssten alle Marktteilnehmer, dass Europa bis zu diesem Preis zu zahlen bereit sei.

Über eine Preisobergrenze für Gas im Großhandel wird in der EU seit Monaten diskutiert. Bei ihrem Gipfel in Brüssel verständigten sich die Staats- und Regierungschefs nun darauf, dass die Arbeiten daran bei einem Treffen der Energieminister am Montag abgeschlossen werden sollen. Die Bundesregierung hatte sich monatelang gegen den Deckel gewehrt. Sie begründete das mit möglichen Versorgungsengpässen, da die Preisgrenze Gaseinkäufe erschweren könnte.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.