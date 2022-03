Stephan Mayer, CSU-Generalsekretär. (picture alliance/dpa | Jörg Carstensen)

Das sei für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern nötig, sagte Generalsekretär Mayer der "Augsburger Allgemeinen". Der Freistaat sei bei Wasserkraft, Biomasse, Solarenergie, Geothermie bundesweit führend, und man wolle weiter vorankommen. SPD, Grüne und FDP dürften Süddeutschland hier nicht ausbremsen. Zur Windenergie äußerte sich Mayer zurückhaltend. Seit 2014 gilt in Bayern die sogenannte 10H-Regel. Demnach muss der Abstand eines Windrads zur nächsten Siedlung das Zehnfache der Bauhöhe betragen. Mayer betonte mit Blick auf die Widerstände gegen Windkraft in der Bevölkerung, trotz des Ziels, 500 Windräder zu bauen, werde die CSU am Mindestabstand festhalten.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.