CSU-logo (imago images / Tim Wagner)

Die "Passauer Neue Presse" zitiert aus einer Beschlussvorlage zu der Anfang Januar anstehenden Winterklausur der CSU-Abgeordneten, die eine sogenannte "soziale Steuerreform" vorsehe. Demnach sollen für geringe Einkommen außerdem die Sozialabgaben gedeckelt werden. Für Familien soll am Ehegattensplitting festgehalten und der Steuerfreibetrag für Kinder auf das Niveau desjenigen für Erwachsene angehoben werden. Auf 5.000 Euro erhöht werden soll darüber hinaus der Entlastungsfreibetrag für Alleinerziehende. Kosten der Kinderbetreuung will die CSU laut dem Papier in Gänze steuerlich absetzbar machen.

