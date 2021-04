Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Teile des Klimaschutzgesetzes von 2019 für verfassungswidrig zu erklären, sei ein Ausrufezeichen für die Generationengerechtigkeit, meinte Blume: "Dass Generationengerechtigkeit zu einer Frage der Freiheit kommender Generationen erklärt und ins Verhältnis zu unserer heutigen Freiheit gesetzt wird, ist epochal und wegweisend." Möglichst noch in dieser Legislaturperiode müsste nun alles was beim Klimaschutz möglich sei, beschleunigt werden, forderte der 46-Jährige.

(IMAGO/Jürgen Heinrich)Erfolgreiche Klimaklagen - Altmaier (CDU): Klimapolitik der Bundesregierung ist zu Recht korrigiert worden

Eine schnelle Umsetzung des Verfassungsgerichts-Urteils zum Klimaschutzgesetz ist nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wichtig für den gesellschaftlichen Frieden. Das Gesetz habe nicht sichergestellt, dass die Lasten der CO2-Reduktion gerecht über die Generationen verteilt würden.

Zentral sei der CO2-Preis, betonte Blume. "Eine Klimasteuerreform könnte zum Gegenstand haben, dass wir unterm Strich über einen höheren CO2-Preis reden", dieser entfalte eine stärkere Lenkungswirkung. "Wir sind der Meinung, es sollte alles auf den Prüfstand, (…) ob man nicht noch beschleunigen kann, was die Energieträger angeht, den Ausbau der Erneuerbaren, den Umbau beim Thema Mobilität, die Beschleunigung von Infrastrukturinvestitionen." Gleichzeitig brauche es aus Sicht der CSU auch eine stärkere Entlastung der Bevölkerung. Als Beispiele nannte Blume die EEG-Umlage und die Stromsteuer.

Rechte von Geimpften: Warnung vor "Neiddebatte"

In Bezug auf Diskussion, was für vollständig Geimpfte und von Corona Genesene wieder möglich sein kann, warnt der CSU-Generalsekretär vor einer "Neiddebatte". Es gehe nicht um Privilegierung von bestimmten Gruppen, "sondern es geht darum, Grundrechtsnormalität wieder herzustellen", betonte Blume. Spätestens wenn jeder Deutsche ein Impfangebot bekommen habe, müssten auch die staatlichen Beschränkungen enden: "Dann ist jeder für sich selbst verantwortlich." Ab Ende Mai, so Blume weiter, könne die Impfpriorisierung wegfallen. Man denke dann daran, speziell junge Menschen zu impfen.

(dpa/picture alliance/Flashpic)Corona-Impfpass - Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene?

In Deutschland mehren sich die Rufe nach Lockerungen für bereits geimpfte oder von einer Covid-Erkrankung genesene Menschen. Die EU-Kommission will im Juni einen digitalen Impfpass einführen. Beim Impfgipfel von Bund und Länder wurden noch keine Ausnahmen für Geimpfte beschlossen. Ein Überblick.

Das Land Bayern hat Corona-Regelungen für vollständig Geimpfte bereits leicht gelockert. Diese sind nun negativ getesteten Personen gleichgestellt und brauchen für Friseurbesuche oder Terminshopping keine negativen Tests mehr. Es sei kontraproduktiv, wenn man bei Corona zu langsam sei, rechtfertigte CSU-Generalsekretär Markus Blume den bayerischen Sonderweg im Deutschlandfunk: "Wir treten in eine Phase mit so vielen Geimpften ein, dass man sich fragen muss, welche Regeln für Geimpfte und Genesene gelten sollen."

Aus bayerischer Sicht sei selbstverständlich, dass man von jemandem, der kaum noch infektiös sei, keine Tests mehr verlange. Notwendig sei auch eine Diskussion darüber, für wen künftig noch Quarantäne-, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gelten sollen.

"Radikalisierung eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre"

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie laufe in Teilen der Gesellschaft eine neue Radikalisierungswelle, so die Einschätzung des CSU-Generalsekretärs: "Ich sehe diese Radikalisierung als eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre." Der "Corona-Extremismus" stelle die Systemfrage und reagiere auf demokratisch legitimierte Entscheidungen mit blankem Hass bis hin zu Todesdrohungen. Damit müssten sich Verfassungsschutz und die Staatsanwaltschaften beschäftigen.

(imago/Arnulf Hettrich)Die Medien-Wut der "Querdenker" - Im Namen des Grundgesetzes gegen die Presse

Proteste rund um die Pandemie waren 2020 für Journalisten in Deutschland die gefährlichsten Einsatzorte. Und das, obwohl die Teilnehmenden sich mit ihren Forderungen immer wieder auf das Grundgesetz berufen – in dem auch die Pressefreiheit verankert ist.

"Wir dürfen auf diesem Auge des Extremismus genauso wenig blind sein wie beim Extremismus von links oder rechts." Dieser Radikalisierung müsse man mit digitaler Aufklärung vor allem in den Sozialen Medien begegnen, sagte Blume. Man müsse sich aber auch überlegen, "wie wir diese Menschen in der 'echten Welt', in der Begegnung wieder einfangen können."

Sinkende Umfragewerte der Union absoluter Weckruf

"Natürlich freuen mich diese Zahlen nicht", sagte Blume in Bezug auf die sinkenden Umfragewerte der Union. Diese seien ein absoluter Weckruf. Man müsse jetzt als Union geschlossen und entschlossen reagieren. Nach Corona komme die große Zukunftsfrage: "Wie geht es weiter mit Deutschland? Deutschland steht vor einer Richtungsentscheidung und die Menschen erwarten, dass gerade die Union darauf eine Antwort gibt."

Er sehe zwar in Bayern bei dem ein oder anderen noch eine gewisse Enttäuschung über den Ausgang der Kanzlerkandidatenkür in der Union. Entscheidend sei jetzt aber, dass die Partei nach vorne blicke: "Es hilft nichts, zu hadern. Die Entscheidung ist getroffen", so der CSU-Generalsekretär im Deutschlandfunk: "Wer Armin Laschet als Kanzlerkandidaten möchte, der wählt Union. Und wer will, dass Markus Söder künftig auch am Koalitionstisch in Berlin seinen Platz auf Augenhöhe mit den anderen Parteivorsitzenden hat, der muss ebenfalls Union wählen."

Das komplette Interview der Woche mit Markus Blume finden Sie in Kürze hier.