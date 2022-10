Vor Parteitag

CSU-Generalsekretär Martin Huber (picture alliance/dpa | Peter Kneffel)

Im Deutschlandfunk sagte Huber, es könne nicht sein, dass in Zeiten von Rekordeinnahmen des Staates auch die Schulden wüchsen . Die Ampel-Koalition müsse zur finanzpolitischen Stabilität zurückkehren. Man wundere sich, dass die FDP diesen Kurs so kritiklos mittrage. Angesichts der hohen Inflation bekräftigte Huber die Forderung, den Mehrwertsteuersatz auf Grundnahrungsmittel zu senken.

Am Nachmittag beginnt in Augsburg ein Parteitag der CSU. Die Delegierten beraten auf dem zweitägigen Treffen über die künftige Positionierung in der Außen-, Innen- und Sicherheitspolitik. Im Mittelpunkt steht eine Grundsatzrede von CSU-Chef Söder. Im Leitantrag fordert der Parteivorstand unter anderem eine sichere Energieversorgung in Deutschland; die CSU-Spitze schlägt dafür auch vor, die drei verbliebenen Atomkraftwerke bis Ende 2024 am Netz zu lassen. Im kommenden Jahr im Herbst wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt.

