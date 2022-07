Interview der Woche

Sein Vorschlag sei, die verbliebenen Atommeiler drei bis fünf Jahre länger als geplant am Netz zu lassen. Huber sprach sich im Dlf gegen den sogenannten Streckbetrieb aus. Dies sei nicht das, was über das Jahr 2023 hinaus helfen werde. Beim Szenario einer Laufzeitverlängerung würden neue Brennstäbe gekauft, mit denen die Atommeiler auch nach 2022 in regulärem Ausmaß Strom erzeugen könnten. Die CSU wolle den beschlossenen Atomausstieg nicht grundsätzlich infrage stellen, betonte der Generalsekretär der Partei. Es gehe darum, dass man jetzt das verwenden, was man zur Verfügung habe.