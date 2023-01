Wahlrechtsreform

Das Parlament hatte sich zuletzt immer weiter vergrößert, bis hin auf die Rekordzahl von 736 Abgeordneten. (picture alliance / Felix Hörhager)

Ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Müller sagte dem Portal "The Pioneer", gewählten Wahlkreiskandidaten ein Mandat zu verweigern, sei eine eklatante Missachtung des Wählerwillens sowie des Rechtsstaats- und Demokratie-Prinzips. Die Pläne von SPD, Grünen und FDP sehen nach Medienberichten vor, die Zahl der Mandate auf die bisherige Regelgröße von 598 festzuschreiben und so jede weitere Aufblähung des Parlaments zu verhindern. Hierzu sollen die bisherigen Überhang- und Ausgleichsmandate wegfallen. Dies könnte in Einzelfällen zur Folge haben, dass direkt gewählte Wahlkreis-Abgeordnete leer ausgehen.

Der Druck war in den vergangenen Jahren gestiegen, nachdem sich der Bundestag immer weiter vergrößert hatte. In der aktuellen Zusammensetzung besteht er aus einer Rekordzahl von 736 Abgeordneten.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.