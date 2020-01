Am Rande der CSU-Klausurtagung haben knapp 2.000 Landwirte gegen die geplante Verschärfung der Düngeverordnung protestiert.

Ein Sprecher der Veranstalter sagte, man wolle erreichen, dass die Vertreter der CSU das Vorhaben verhinderten. Die geplante Verschärfung sei weder gut für die Bauern noch für die Natur. Wie der BR berichtet, wird der Protest vom Bayerischen Bauernverband unterstützt. Dieser wolle seine zahlreichen Kritikpunkte an dem Gesetzentwurf noch in dieser Woche offiziell an die Bundesregierung übermitteln. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt signalisierte Dialogbereitschaft. Es reiche aber nicht aus, sich in Deutschland untereinander einig zu werden. Am Ende müsse eine Einigung mit Brüssel stehen.



Die Landesgruppe legt im oberbayerischen Kloster Seeon ihren künftigen politischen Schwerpunkte fest. Mit dem gleichen Ziel ist der Bundesvorstand der Grünen in Hamburg zusammengekommen.