Der CSU-Vorsitzende Söder hält an seiner Forderung fest, Bürger und Unternehmen nach der Bundestagswahl steuerlich zu entlasten. Zum Auftakt einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag sagte auch dessen Vorsitzender Dobrindt, die Unionsparteien gehörten zum "Team Entlastung". Beide widersprachen damit CDU-Chef Laschet.

Söder erklärte am Tagungsort, dem Kloster Seeon im Chiemgau, man müsse den Menschen und der Wirtschaft ein hoffnungsvolles Signal geben und einen "Turbo zünden". Das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU werde die Basis für Entlastungen der Bevölkerung sein - vom Abbau des Solidaritätszuschlags über Senkungen der Unternehmenssteuern bis hin zu besseren Abschreibemöglichkeiten. Diese Botschaft solle von Seeon ausgehen.

Laschet sieht keinen Spielraum für Steuersenkungen

Damit bekräftigte Söder den Widerspruch zum CDU-Vorsitzenden Laschet, der bereits am Wochenende zutage getreten war. In einem Interview hatte der Kanzlerkandidat der Union erklärt, er sehe derzeit keinen Spielraum für Steuersenkungen. Sowohl Laschet als auch Söder berufen sich in ihren Aussagen auf das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU. Laschet wird morgen als Gast in Seeon erwartet.

FDP von der Union "irritiert"

FDP-Generalsekretär Wissing kritisierte die widersprüchlichen Aussagen der Unionsführung. "Wenn eine Partei in ihrem Wahlprogramm etwas verspricht und ihr Spitzenkandidat das Gegenteil ankündigt, ist etwas faul", sagte Wissing der Deutschen Presse-Agentur. Er sei "hochirritiert".

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.