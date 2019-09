Die CSU hat ein neues Klimakonzept beschlossen.

Der Vorstand billigte das Papier auf einer Klausur am Starnberger See. Mit der Vorlage wollen die Christsozialen in die Beratungen der Bundesregierung gehen, die schließlich in ein Gesamtkonzept münden sollen. Für mehr Klimaschutz setzt die CSU vor allem auf Anreize. Gefördert werden sollen demnach etwa der Austausch alter Heizungen, der Kauf energiesparender Haushaltsgeräte sowie energetische Gebäudesanierungen an selbst genutztem Wohneigentum. Parteichef Söder sprach von einem "Klimaplan statt Klimaideologie". Anstelle von Verboten arbeite man mit Anreizen und Innovationen.



Klimaschutz dürfe nicht nur ein Projekt städtischer Eliten sein, sondern müsse auch ländlichen Räumen eine Perspektive bieten.