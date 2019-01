Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Weber hat für den Europa-Wahlkampf eine harte Auseinandersetzung mit der AfD angekündigt.

Die Bürger müssten wissen, dass die AfD die deutsche Brexit-Partei sei, sagte Weber auf der Klausurtagung seiner Partei im oberbayerischen Seeon. Die CSU werde sich allen Kräften entgegenstellen, die das Projekt Europa negieren oder zerstören wollten. Dazu gehöre auch, im Dialog mit EU-Mitgliedern wie Ungarn und Rumänien auf die strikte Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze zu pochen. Weber ist Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei und soll bei einem guten Abschneiden bei der Wahl Ende Mai im weiteren Jahresverlauf Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Juncker werden.



Zu Gast bei der Klausurtagung in Seeon ist auch die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer. Sie warb nachdrücklich für das Modell der Volkspartei und warnte davor, nur noch auf politische Bewegungen zu setzen, die sich auf eine Person bezögen. Hintergrund ist die Entwicklung in Frankreich, wo Präsident Macron mit seiner Bewegung "La République en Marche" anfangs große Unterstützung hervorgerufen, inzwischen aber an Zustimmung deutlich verloren hat. Kramp-Karrenbauer betonte, niemand könne die Frage beantworten, was mit solchen Bewegungen dann passiere. Deshalb gelte es, um die Zukunft der Volksparteien zu ringen.