Krieg in der Ukraine

CSU kritisiert Scholz: "Auftreten in der aktuellen Krise unwürdig"

CSU-Chef Söder hat Bundeskanzler Scholz und die Ampel-Koalition wegen des Umgangs mit dem Krieg in der Ukraine in scharfer Form kritisiert. Er sagte auf einem kleinen Parteitag in Würzburg, das Auftreten von Scholz in der aktuellen Krise sei eines deutschen Kanzlers unwürdig.

30.04.2022