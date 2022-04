Markus Söder, Parteivorsitzender der CSU, spricht beim kleinen Parteitag der CSU. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Der CSU-Vorsitzende Söder sagte auf einem kleinen Parteitag in Würzburg, das Auftreten von Scholz in der aktuellen Krise sei eines deutschen Kanzlers unwürdig. Scholz drücke sich erkennbar davor, der deutschen Bevölkerung in schwierigen Zeiten Orientierung zu geben. CSU-Generalsekretär Mayer sagte, er halte Scholz in seinem Amt für überfordert. Man brauche keinen Kanzler des Zögerns und Zauderns.

Parteichef Söder kritisierte auch Altkanzler Schröder wegen dessen Nähe zum russischen Präsidenten Putin. Söder forderte Schröder auf, aus der SPD auszutreten und seine Privilegien als ehemaliger Regierungschef zurückzugeben. Auch Bundesfinanzminister Lindner sprach sich dafür aus, dem Altkanzler die staatliche Unterstützung zu streichen. Der FDP-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es sei für ihn nicht mehr vorstellbar, dass für Schröder ein Büro vom Steuerzahler gestellt werde.

Weiterführende Informationen

