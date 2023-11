Manfred Weber (CSU), Fraktionsvorsitzender der EVP - Archivbild (dpa/Philipp von Ditfurth)

Der 51-Jährige wurde auf einer Delegiertenversammlung in Nürnberg mit 96 Prozent der Stimmen auf Platz eins der CSU-Liste für die Wahl im Juni kommenden Jahres gewählt. In seiner Rede kündigt e Weber an, dass sich die CSU im Europawahlkampf deutlich von Nationalisten, Populisten und Europagegnern abgrenzen werde. Das wahrlich nicht perfekte Europa sei das Beste, was es in der Geschichte des Kontinents jemals gegeben habe, betonte er.

