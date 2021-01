Die CSU-Landesgruppe im Bundestag fordert vor ihrer Klausur in der kommenden Woche bundesweite Reformen im Bildungswesen.

In ganz Deutschland müsse es flächendeckend die Fächer Programmieren und digitale Wirtschaft geben, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Klausur am 6. und 7. Januar, über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Zudem müsse jedes Fach auch digital unterrichtet werden können.



Nötig sei ein nationaler Bildungsgipfel von Bund und Ländern zur Digitalisierung. Nach Auffassung der CSU-Landesgruppe ergibt es keinen Sinn, wenn jedes Land eine eigene Server- und Cloudlösung entwickelt.

