Kloster Seeon

Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Themen waren gestern unter anderem die deutschen Panzerlieferungen an die Ukraine und die Krawalle an Silvester in mehreren deutschen Städten. Landesgruppenchef Dobrindt sprach sich dafür aus, der Ukraine neben Schützenpanzern auch Kampfpanzer vom Typ Leopard I und II zu liefern. Mit Blick auf die Angriffe auf Rettungskräfte in der Silvesternacht forderten die CSU-Abgeordneten eine Integrationsdebatte statt Böllerverbotszonen.

Heute wird in Seeon auch die Präsidentin des Europaparlaments, Metsola, als Gesprächspartnerin erwartet.

