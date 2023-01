Deutsche Wirtschaftspolitik

Die CSU warnt vor einem Ausverkauf kritischer Infrastruktur in Deutschland (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Der CSU-Landesgruppenvorsitzende Dobrindt sagte der "Rheinischen Post", das Prinzip Frieden durch Handel sei mit Blick auf Russland und China vorerst gescheitert. Darauf müsse Deutschland die richtigen Antworten finden und ein neues industriepolitisches Handlungsprinzip entwickeln. Die Zeitung zitiert aus einem ihr vorliegenden Beschlusspapier der CSU-Landesgruppe, das bei der Jahresauftaktklausur in Seeon an diesem Wochenende verabschiedet werden soll. Darin wird unter anderem der Verkauf von Teilen des Hamburger Hafenterminals an China als Fehler bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.