CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte bei der Winterklausur in Berlin, das sogenannte Normandie-Format müsse um die USA erweitert werden. Bundeskanzler Scholz solle dafür sorgen, die Vereinigten Staaten mit an diesen Verhandlungstisch zu bringen. Deutschland habe die Verantwortung, immer auf Seiten des Friedens zu stehen. Unter dem Normandie-Format versteht man Beratungen von Regierungsvertretern Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands.

Im Bemühen um eine Deeskalation des Ukraine-Konflikts will Bundeskanzler Scholz direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin führen. Er kündigte im ZDF an , nach einem Besuch in den USA wolle er in Kürze auch nach Moskau reisen.