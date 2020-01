Der Umgang der CSU-Basis mit einem muslimischen Kandidaten für das Bürgermeisteramt im bayerischen Wallerstein sorgt in der Partei für Kritik.

Der Vorsitzende Söder erklärte am Rande der Klausurtagung der Landesgruppe im Kloster Seeon, persönliche bedauere er es, dass Sener Sahin nicht mehr antrete. Wer sich zu den Grundsätzen der Christsozialen bekannt habe, sollte auch ein guter Kandidat sein können. Jemand, der Mitglied der CSU sei und sich für die Partei engagiere, habe Respekt und Unterstützung verdient. Söder fügte hinzu, er habe Generalsekretär Blume beauftragt, den Vorgang aufzuarbeiten. Sener hatte nach Widerstand aus der Parteibasis in Wallerstein am Wochenende seine Kandidatur zurückgezogen.



Der CSU-Ehrenvorsitzende Waigel sagte der "Augsburger Allgemeinen", gerade heute, da ein Dialog zwischen den Weltreligionen dringend nötig sei, dürfe so etwas nicht passieren. Sogar bei den Oberammergauer Passionsspielen dürften Muslime mitmachen, dann müsse das doch in der CSU auch möglich sein, so Waigel.

"Vorbehalte gegen Muslime vor allem bei der älteren Bevölkerung"

Der CSU-Ortvorsitzender in Wallerstein, Kling, sagte dem Deutschlandfunk, er sei wegen des Vorgangs schwer enttäuscht von seinem Ort. Die Vorbehalte gegen Muslime vor allem bei der älteren Bevölkerung aber auch bei Jüngeren seien wohl einfach noch zu groß.



Sahin selbst lehnt ein Interview ab. Er sagte jedoch unserem Korrespondenten Michael Watzke am Telefon, er sei zwar ebenfalls enttäuscht. Er wolle den Fall aber nicht so weit in Öffentlichkeit tragen. Es sei nicht seine Absicht, die CSU zu spalten.