Der CSU-Vorsitzende Seehofer hat seine Partei auf die letzte Phase des Wahlkampfs vor der bayerischen Landtagswahl Mitte Oktober eingeschworen.

Zum Auftakt des Parteitags in München sagte Seehofer, die CSU setze sich mit ihrer gesamten Politik für die kleinen Leute ein und sorge für die Stabilität der politischen Verhältnisse, die Bayern weiterhin brauche. Ministerpräsident und Spitzenkandidat Söder habe in den vergangenen Monaten gezeigt, dass er diese Stabilität gewährleisten könne.



Vor den rund 800 Delegierten betonte Seehofer, insbesondere wenn es um die Sicherheit der Menschen gehe, liege Bayern Lichtjahre vor allen anderen Bundesländern. Wichtig dafür seien eine starke Polizei und ein starker Rechtsstaat. Mit Blick auf die Migrationsdebatte erklärte der Bundesinnenminister, die Sicherheit beginne bereits an der Grenze. Man könne kaum korrigieren, was dort übersehen werde.



Schwerpunkt Wohnungsbau



Als "die soziale Frage unserer Zeit" bezeichnete der CSU-Vorsitzende und Bundesbauminister bezahlbare Wohnungen. Die Bundesregierung habe mit ihren jüngsten Beschlüssen die richtigen Antworten darauf gegeben, sagte Seehofer und nannte konkret das Baukindergeld, die Förderung der Städte und die Mieterschutznovelle. Am Nachmittag ist in München eine Großdemonstration für bezahlbares Wohnen geplant. Dazu werden etwa 10.000 Menschen erwartet.



In Bayern wird am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt.