Der CSU-Generalsekretär Martin Huber (picture alliance/dpa | Peter Kneffel)

Nach der Eröffnung durch Generalsekretär Huber wird die Grundsatzrede von Parteichef und Ministerpräsident Söder erwartet. Dabei dürfte es entsprechend dem Leitantrag für den Parteitag deutliche Kritik an der Bundesregierung geben. Heute früh hatte Huber im Deutschlandfunk bereits gesagt, es könne nicht sein, dass in Zeiten von Rekordeinnahmen des Staates auch die Schulden wüchsen. Die Ampel-Koalition müsse zur finanzpolitischen Stabilität zurückkehren. Man wundere sich, dass die FDP diesen Kurs so kritiklos mittrage. Zum Abschluss des zweitägigen Treffen wird morgen auch CDU-Chef Merz in der Augsburger Messe zu Gast sein.

