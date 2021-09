Der CDU-Vorsitzende und gemeinsame Kanzlerkandidat der Union, Laschet, wird heute als Gastredner auf dem Parteitag der CSU in Nürnberg empfangen.

Es wird erwartet, dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident um Unterstützung der Schwesterpartei für die Schlussphase des Bundestags-Wahlkampfs werben will. Am ersten Tag des Treffens war der CSU-Vorsitzende Söder gestern im Amt bestätigt worden. In seiner Rede warb der bayerische Ministerpräsident angesichts unbefriedigender Umfragewerte für Geschlossenheit von Christdemokraten und Christsozialen. Zugleich warnte er vor einem politischen Erdrutsch in Deutschland, sollte nach der Wahl eine rot-rot-grüne Koalition an die Macht kommen.



Es sei die Aufgabe der Union, dies zu verhindern, daher müsse man nun für jede Stimme und jedes Prozent hart arbeiten.

