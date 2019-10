Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat auf dem CSU-Parteitag in München zur Geschlossenheit der Union aufgerufen.

Sie sagte als Gastrednerin, CDU und CSU dürften sich nicht gegenseitig ausbremsen, sondern müssten sich anspornen. Man solle sich auch nicht wie etwa die SPD in Personaldiskussionen verzetteln. In der Union gibt es derzeit eine Debatte über die Frage, wie über die Kanzlerkandidatur entschieden werden soll. Die Junge Union fordert eine Urabstimmung; Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Söder lehnen das ab.



In der Frage einer Frauenquote verständigte sich der Parteitag auf einen Kompromiss. Demnach gilt die bisherige 40-Prozent-Vorgabe im Landesvorstand und den Bezirksvorständen künftig auch für Kreisvorstände - allerdings nicht als Muss-, sondern nur als Soll-Bestimmung. Die Parteispitze um den Vorsitzenden Söder hatte eigentlich eine verbindliche Quote durchsetzen wollen, war damit an der Basis aber auf Widerstand gestoßen.