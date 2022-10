CSU-Parteitag in Augsburg

Ein Kontrast zu den Avancen und Flirtereien der jüngeren Vergangenheit – als Söder sich noch Hoffnungen machte auf die Kanzler-Kandidatur – und ein mögliches schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene – mit ihm als Kanzler an der Spitze, meint Dirk-Oliver Heckmann. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Die „weiß-blauen Geschichten“ – das war ein echter Quotenhit im deutschen Fernsehen der 80er Jahre. Das Erfolgsrezept: ein augenzwinkerndes, teils ins Absurde abgleitende Drehbuch.

Ein besonders begabter Erzähler weiß-blauer Geschichten ist auch Markus Söder. Die Geschichte, die er in Augsburg zu erzählen hatte, in groben Zügen: Die Krise ist massiv – die Ampel in Berlin eine Katastrophe – die CSU führt die Bayern durch die schwere Zeit – eine Ampel in München – das wäre das letzte, was man bräuchte.

Spätestens seit seinem Auftritt bei der Schwesterpartei in Hannover ist klar, wen er dabei als Hauptgegner in der Ampel identifiziert hat: Die Grünen nämlich.

Grüne in der Krise nicht zu gebrauchen

Allen voran Robert Habeck – der mit der Gasumlage gescheitert sei – und auch sonst überfordert wirke. Die Entscheidung, die drei verbliebenen Atomkraftwerke nur bis April kommenden Jahres weiterlaufen zu lassen: ein Riesen-Fehler – und ausschließlich aus ideologischen Gründen der Grünen motiviert. Hinzu kommen Lästereien über Wokeness – also politisch korrekte Politik - , Hofreiters Frisur, Gender-Sprache und angebliche Verbots-Politik bei der Ernährung. Die Grünen seien eine reine Schönwetter-Partei – in der Krise nicht zu gebrauchen.

Welch ein Kontrast zu den Avancen und Flirtereien der jüngeren Vergangenheit – als Söder sich noch Hoffnungen machte auf die Kanzler-Kandidatur – und ein mögliches schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene – mit ihm als Kanzler an der Spitze.

Ob solch Söder’sche Wendungen schaden bei der kommenden Landtagswahl – das wird sich noch zeigen müssen. Die Delegierten scheinen zufrieden – hier war der Applaus am größten, wenn es gegen die Bündnisgrünen ging.

2021 darf sich auf keinen Fall wiederholen

Dass sich Söder kaum der AfD zuwendet, ist allerdings bemerkenswert – auch im Freistaat erleben die Rechtspopulisten seit Monaten einen neuen Aufschwung. Man kann Söder nicht vorhalten, ihnen inhaltlich hinterherzulaufen. Aber ob es ausreicht, die Christsozialen als alternativlos darzustellen, kann mit Fug und Recht bezweifelt werden.

Nur eines wurde ähnlich stark betont wie die angebliche Unfähigkeit der Ampel - die neue Geschlossenheit von CDU und CSU nämlich. Unvergessen, das Bild, als Horst Seehofer Angela Merkel minutenlang auf dem Podium stehen ließ, um ihr in der Flüchtlingspolitik die Leviten zu lesen – unvergessen aber auch das Geholze, das von Markus Söder kam, als Armin Laschet längst als Kanzlerkandidat feststand. Beide: CDU und CSU scheinen letztlich verstanden zu haben: So etwas wie 2021 darf sich auf gar keinen Fall wiederholen. Dass Söder seine Ambitionen als kommender Kanzler begraben hat, dürfte zu dem wiedergefundenen Frieden zwischen den Unions-Parteien seinen Anteil beigetragen haben.

In Augsburg haben Merz und Söder den Ton angeschlagen, den wir in den kommenden Monaten zu hören bekommen werden. Ob sich die Södersche Version der weiß-blauen Geschichten allerdings als Quoten-Hit erweisen wird – das wird sich im Herbst kommenden Jahres noch zeigen müssen.