Deutschland und damit auch Bayern befinden sich nach Ansicht des CSU-Vorsitzenden Söder wegen der Corona-Krise vor einem schweren Herbst und Winter.

Das Virus sei mit aller Wucht und Macht wieder da, sagte der bayerische Ministerpräsident gestern Abend auf einem digitalen Parteitag der CSU in München. Die Fallzahlen würden um Deutschland herum bereits wieder "explodieren", so Söder wörtlich. Daher sehe auch die Weltgesundheitsorganisation Europa erneut in einer äußerst kritischen Phase. Zudem verglich der CSU-Chef die Pandemie mit einer Naturkatastrophe und nannte sie eine "Prüfung unserer Zeit für unsere Generation", die man bestehen müsse.



Wegen der Corona-Krise hatte die CSU entschieden, den Parteitag nur virtuell über das Internet stattfinden zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.