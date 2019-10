Die Frauen in der Bundestagsfraktion der Union haben den Verzicht des CSU-Parteitags auf eine verpflichtende Frauenquote kritisiert.

Die Vorsitzende der Frauengruppe, die Bundestagsabgeordnete Magwas, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Parteien müssten sich bei diesem Thema mehr bewegen. Die CSU hätte hier deutlichere Signale setzen können.



Auf dem Parteitag hatten die Delegierten am Samstag nach intensiver Debatte den Vorstoß der Parteispitze zurückgewiesen, eine verpflichtende Frauenquote von 40 Prozent in den Kreisvorständen einzuführen. Die Quote gilt nun lediglich als Soll-Lösung.