Er versprach einen Ausbau der Schulen und eine bessere Betreuung in Kitas. Zudem beklagte er die zunehmende finanzielle Belastung seines Bundeslandes durch den Länderfinanzausgleich und kündigte erneut eine bayerische Klage an. Mit Blick auf die Koalition in Berlin meinte Söder, Bayern habe etwas Besseres als die Ampel verdient. Inhaltlich kritisierte er vor allem die Klima- und Energiepolitik von Bundeswirtschaftsminister Habeck.

In Bayern regieren die Christsozialen in einer Koalition mit den Freien Wählern. Söder will das Bündnis auch in der kommenden Legislaturperiode fortsetzen. Eine mögliche Koalition mit den Grünen schloss Söder aus.

