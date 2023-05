Bayerns Ministerpräsident Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. (dpa / Peter Kneffel)

Die Landtagswahl findet am 8. Oktober statt. Auf dem Parteitag soll auch ein neues Grundsatzprogramm beschlossen werden. Derzeit regiert in Bayern eine Koalition aus CSU und Freien Wählern.

Söder kritisiert zunehmende finanzielle Belastung Bayerns

In einer Rede stimmte Söder die Delegierten auf den Wahlkampf ein. Söder versprach den Ausbau der Schulen und eine bessere Betreuung in Kitas. Zudem beklagte er die zunehmenden finanziellen Belastungen seines Bundeslandes und bekräftigte die Ankündigung, in den kommenden Wochen eine Klage gegen den Länderfinanzausgleich einzureichen. Mit Blick auf die Koalition in Berlin meinte Söder, Bayern habe etwas besseres als eine Ampel verdient. Inhaltlich kritisierte er vor allem die Klima- und Energiepolitik von Bundeswirtschaftsminister Habeck.

Söder fordert erneut Entlassung von Staatssekretär Graichen

Zudem forderte er den Grünen-Politiker erneut zur Entlassung seines Staatssekretärs Graichen auf. Ansonsten sei die Affäre Graichen eine Affäre Habeck. Graichen saß in der Findungskommission zur Anstellung eines neuen Geschäftsführers der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur "Dena". Den Zuschlag hatte sein Trauzeuge bekommen.

Angesichts der Vorwürfe der Vetternwirtschaft beschloss der Aufsichtsrat der Dena gestern, das Auswahlverfahren zu wiederholen. Auch Habeck hatte dafür geworben. Eine Entlassung Graichens lehnt er ab. Im "Interview der Woche des Deutschlandfunks" sagte Habeck, Fehler müssten klar zugegeben werden und man müsse sie anschließend auch korrigieren können.

