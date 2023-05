Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU. (IMAGO / Chris Emil JanÃen / IMAGO / Chris Emil Janssen)

Umfragen zufolge liegt die Partei in der Wählergunst derzeit zwischen 40 und 42 Prozent. Bei der letzten Wahl 2018 hatte die CSU 37,2 Prozent der Stimmen erreicht und ihre absolute Mehrheit im Landtag verloren. Seither regiert die Partei in einer Koalition mit den Freien Wählern. Söder hat angekündigt, das Bündnis in der kommenden Legislaturperiode fortzusetzen.

Weiterer Tagesordnungspunkt ist das neue Grundsatzprogramm. Die CSU präsentiert sich darin als konservative Volkspartei, die die Herausforderungen der Zukunft annimmt. Genannt werden etwa die Bedeutung der erneuerbaren Energien, einer funktionierenden Gesundheits- und Arzneimittelversorgung sowie der heimischen Lebensmittelproduktion.

Die Landtagswahl findet am 8. Oktober statt.

