Auf dem virtuellen CSU-Parteitag haben die Delegierten zahlreiche Anträge beschlossen.

Unter anderem stimmten die rund 800 zugeschalteten Mitglieder für mehr Anstrengungen bei der Digitalisierung an Schulen, eine Wiederzulassung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung und einen konsequenteren Kampf gegen Kindesmissbrauch. Der Vorsitzende Söder betonte in seiner Rede, auch in Zeiten der Pandemie dürfe die Klimakrise nicht ausgeblendet werden. Vielmehr bleibe der Klimawandel eines der größten Probleme der Geschichte. In diesem Zusammenhang sprach sich der bayerische Ministerpräsident für ein Zulassungsverbot für Autos mit Verbrennungsmotoren nach kalifornischem Vorbild ab dem Jahr 2035 aus. Er sei sehr dafür, ein festes Enddatum für den Verbrauch fossiler Kraftstoffe zu definieren.



Zugleich bekräftigte Söder seine Forderung nach einer Kaufprämie oder einer vergleichbaren Förderung für - Zitat - "modernste" Verbrenner. Der CSU-Chef sprach in diesem Zusammenhang von einem Übergangszeitraum.

