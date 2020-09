Auf dem virtuellen CSU-Parteitag haben die Delegierten zahlreiche Anträge beschlossen.

Der Vorsitzende Söder betonte in seiner Rede, auch in Zeiten der Pandemie dürfe die Klimakrise nicht ausgeblendet werden. Vielmehr bleibe der Klimawandel eines der größten Probleme der Geschichte. In diesem Zusammenhang sprach sich der bayerische Ministerpräsident für ein Zulassungsverbot für Autos mit Verbrennungsmotoren nach kalifornischem Vorbild ab dem Jahr 2035 aus. Er sei sehr dafür, ein festes Enddatum für den Verbrauch fossiler Kraftstoffe zu definieren.



Zugleich bekräftigte Söder seine Forderung nach einer Kaufprämie oder einer vergleichbaren Förderung für - Zitat - "modernste" Verbrenner. Der CSU-Chef sprach in diesem Zusammenhang von einem Übergangszeitraum.



Darüber hinaus stimmten die rund 800 zugeschalteten Mitglieder für mehr Anstrengungen bei der Digitalisierung an Schulen.



Ein Überblick über weitere Beschlüsse:



- In Supermärkten soll es nach dem Willen der CSU künftig eine Verpflichtung für Kundentoiletten geben. Bei Altbauten sollten Kunden zumindest einen Rechtsanspruch erhalten, in Notsituationen auch die Personaltoilette benutzen dürfen.



- Sowohl im Bundestag als auch im bayerischen Landtag sollen die Abgeordneten nun prüfen, ob eine geschlechtersensible Sprache Nachteile für das Verständnis hat. Der Parteitag bestätigt damit auch seine ablehnende Haltung gegen den immer beliebteren sprachlichen Veränderungen wie Binnen-I und Gendersternchen.



- Die doppelte Staatsbürgerschaft ist aus Sicht der CSU gescheitert. Der beschlossene Antrag fordert eine Rückkehr zur Rechtslage von vor 2014, das bedeutet Doppelstaatlichkeit soll grundsätzlich vermieden werden, wer zwei Pässe hat, soll sich bei Volljährigkeit für eine Nationalität entscheiden.



- In Bayern soll es keinen Polizeibeauftragten geben, der für Bürger wie Polizisten bei Konflikten als Anlaufstelle dient. Kritiker sehen in dem Beauftragten einen Generalverdacht gegen die Polizei.



- Der Kampf gegen den Kindesmissbrauch soll verstärkt werden. Dazu fordert die CSU unter anderem die Wiedereinführung der derzeit ausgesetzten Speicherung von Verkehrsdaten im Internet. Der Antrag sieht auch höhere Strafen vor, bis hin zu lebenslänglich. Erzieher und Lehrer sollen besser geschult werden, um Missbrauch zu erkennen.

