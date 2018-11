Knapp einen Monat nach der schweren Niederlage der CSU bei der bayrischen Landtagswahl plant der Parteivorsitzende und Bundesinnenminister Seehofer offenbar seinen Rückzug von beiden Ämtern. Eine entsprechende persönliche Erklärung wolle er im Laufe der Woche abgeben, melden mehrere Medien.

Sie berufen sich auf Teilnehmer einer Sitzung der engsten Parteispitze am Abend in München. Demnach soll Seehofers Nachfolger als CSU-Chef auf einem Sonderparteitag Anfang 2019 gewählt werden. Weiter hieß es, Seehofer habe bei dem Treffen zudem angedeutet, dass er ohne den Parteivorsitz auch nicht mehr Minister sein wolle.



Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt forderte den CSU-Politiker auf, das Amt des Innenministers sofort aufzugeben. Wenn es um die Innere Sicherheit gehe, dürfe es keine weitere Hängepartie geben, sagte sie dem "Tagesspiegel" aus Berlin.



Seehofer stand in der eigenen Partei zunehmend unter Druck, nachdem die CSU bei der Landtagswahl am 14. Oktober nur auf 37,2 Prozent gekommen war.