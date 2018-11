Horst Seehofer will als Vorsitzender der CSU zurücktreten. Das melden mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise. In München war am Abend die CSU-Spitze zu Beratungen zusammengekommen. Wie es heißt, will Seehofer im Laufe der kommenden Woche eine persönliche Erklärung abgeben.

Anfang 2019 soll es einen Sonderparteitag mit Neuwahlen geben. Auch sein Amt als Bundesinnenminister wolle der 69-Jährige vorzeitig abgeben, heißt es weiter. Der Zeitpunkt dafür sei aber noch offen.



Seehofer stand zunehmend in der eigenen Partei unter Druck, nachdem die CSU bei der bayrischen Landtagswahl am 14. Oktober mit 37,2 Prozent ihre absolute Mehrheit verloren hatte und auf einen Koalitionspartner angewiesen ist.