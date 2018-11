Knapp einen Monat nach der schweren Niederlage bei der bayrischen Landtagswahl hat CSU-Chef Seehofer seinen Rückzug angekündigt. Eine entsprechende persönliche Erklärung wolle er im Laufe der kommenden Woche abgeben, melden mehrere Medien.

Sie berufen sich auf Teilnehmer einer Sitzung der engsten Parteispitze am Abend in München. Anfang 2019 solle es dann einen Sonderparteitag mit Neuwahlen geben. Unklar ist, zu welchem Zeitpunkt sich der 69-Jährige vom Amt des Bundesinnenministers zurückziehen will. Teilnehmern zufolge machte Seehofer dazu keine direkten Angaben und sagte lediglich, solche Ämter seien ohne Parteivorsitz nicht lange zu halten.



Seehofer stand zunehmend in der eigenen Partei unter Druck, nachdem die CSU bei der Landtagswahl am 14. Oktober nur auf 37,2 Prozent gekommen war.