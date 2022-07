Gasversorgung

Markus Ferber (CSU) fordert eine Regelung zu Gasverteiling in der EU, falls es zu einem Lieferstopp aus Russland kommt. (Archivbild) (pictupicture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Ferber sagte im Deutschlandfunk, man brauche keine Energiespartipps zur Temperatur in Wohnungen oder Büros, wie sie jetzt die EU-Kommission plane. Wichtig sei Solidarität in Europa. Schon in der Vergangenheit habe es Gasversorgungsprobleme gegeben, etwa 2007. Damals habe Deutschland an mittel- und osteuropäische Staaten Gas aus den eigenen Speichern geliefert. Jetzt sei das vielleicht umgekehrt nötig.

Konkret sieht Ferber Länder wie Polen in der Pflicht, das seine Speicher schon zu 98 Prozent gefüllt hat. Solche Länder müssten bei einem Lieferstopp Deutschland helfen. Das sei gelebte Solidarität. Dies zu regeln sei Aufgabe der EU, so Ferber.

Die EU-Kommission hat einen europäischen Notfallplan ausgearbeitet, der heute vorgestellt werden soll und dem Deutschlandfunk bereits vorliegt. Darin geht es um konkrete Einsparvorgaben.

