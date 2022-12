Bewegungsgipfel in Berlin

Stephan Mayer (CSU) spricht von einem "handfesten Skandal" (Archivbild). (dpa / picture alliance/ Marius Becker)

Mayer war trotzdem zum Tagungsort in der Max-Schmeling-Halle gefahren und dort abgewiesen worden. Der CSU-Politiker sprach von einem "handfesten Skandal", den er in seiner parlamentarischen Karriere noch nie erlebt habe. Mayer will den Vorfall nach eigener Aussage nun zum Thema beim Ältestenrat des Bundestags machen und auch Bundestagspräsidentin Bas einschalten.

Beim Bewegungsgipfel sollten Wege gefunden werden, dem weitverbreiteten Bewegungs- und Sportmangel in Deutschland entgegenzuwirken.

