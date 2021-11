Entwicklungsminister Müller übernimmt Chefposten bei der UNO (picture alliance/Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die formelle Zustimmung fiel bei der Generalkonferenz in Wien. Der 66-jährige CSU-Politiker tritt damit in der nächsten Woche die Nachfolge des bisherigen chinesischen Generaldirektors Li Yong an.

Die in Wien ansässige UNO-Organisation beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter und hat das Ziel, die industriellen Sektoren in ärmeren Ländern zu stärken. Voriges Jahr wurden Entwicklungsprojekte im Wert von rund 158 Millionen Euro umgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.