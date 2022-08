Energiepolitik

Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer: Atomenergie soll eine Basisversorgung für Deutschland sein. (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Seine Formel laute: drei plus drei plus drei: Drei Kernkraftwerke müssten länger laufen, drei müssten reaktiviert werden und drei müssten neu gebaut werden, sagte der CSU-Politiker der Zeitung "Welt am Sonntag". Man brauche eine verlässliche Versorgung der Wirtschaft mit Energie, sonst schreite die Deindustrialisierung Deutschlands voran, so Scheuer weiter. Deutschland sei zum Bittsteller in der Welt geworden und hole sich Abfuhren für neues Gas in Katar, Kanada und Norwegen. Das Land stecke in der Ideologiefalle der Grünen, sagte Scheuer.

Er bezeichnete es als Fehler, in der seiner Ansicht nach falschen Reihenfolge aus den Energieträgern auszusteigen. Logisch wäre es gewesen, erst auf die Kohle zu verzichten, nicht alles auf Gas zu setzen und Atomkraft solange weiterlaufen zu lassen, solange sie noch benötigt werde.

