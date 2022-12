Angesichts zunehmender Schließungen von Geburtsklinken sollte nach Ansicht des CSU-Politikers Pilsinger der Wohnort der Eltern als Geburtsort gelten dürfen. (imago / Westend61)

Bei einer solchen Regelung müssten Kommunen ohne eigene Entbindungskapazitäten nicht auf Neubürger verzichten, zitiert das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" aus einem Brief Pilsingers an das Bundesjustizministerium. Das Personenstands-Gesetz schreibe als amtlichen Geburtsort eines Kindes immer das Standesamt vor, in dessen Zuständigkeitsbereich die Geburtsklinik liege. Das führe bei vielen Kommunen zu emotionalen Debatten, die alle Argumente für eine notwendige Schließung oder Zusammenlegung von Geburtsstationen ins Leere laufen ließen.

Pilsinger äußerte sich zuversichtlich, dass bei einer flexibleren Regelung zum Geburtsort mögliche Schließungen von Krankenhausbereichen rationaler diskutiert würden.

