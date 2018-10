Der CSU-Vorsitzende Seehofer schließt eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD kategorisch aus.

Da könne der AfD-Vorsitzende Gauland sagen, was er wolle: Eine Koalition werde es nicht geben, betonte der Bundesinnenminister in der "Welt am Sonntag". Seehofer bekräftigte zugleich seine Unterstützung für eine neuerliche Kandidatur von Kanzlerin Merkel für den CDU-Vorsitz. Dies finde er richtig. Merkel mache mit voller Energie ihre Arbeit und lasse keinen Zweifel aufkommen, dass sie noch viel vorhabe.



Merkel und andere führende Politiker von CDU und CSU haben bereits eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen.