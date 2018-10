Eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern hat der CSU-Vorsitzende Seehofer eine Verantwortung für die schlechten Umfragewerte seiner Partei zurückgewiesen.

Seehofer sagte der "Süddeutschen Zeitung", er habe sich in den vergangenen Monaten weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingemischt. Das sei das persönliche Vorrecht von Ministerpräsident Söder. Dieser hatte zuvor die Große Koalition zumindest mitverantwortlich für die schlechten Umfragewerte gemacht und dabei indirekt auch Seehofers Verhalten im Zusammenhang mit dem Flüchtlings-Masterplan kritisiert. In Umfragen liegt die CSU derzeit bei 33 bis 35 Prozent.



Zudem kündigte Seehofer in der "Welt am Sonntag" an, auch nach der Landtagswahl als Innenminister im Bundeskabinett zu bleiben. Er habe ein großes Werk zu verrichten. Er wolle, dass die Politik wieder mehr auf die Anliegen der Bevölkerung schaue und für Recht und Ordnung sorge.