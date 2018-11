Der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Seehofer will sich morgen zu seiner politischen Zukunft erklären.

Das kündigte CSU-Generalsekretär Blume in München an. Das ZDF berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, es sei auch wieder offen, ob Seehofer nicht doch auch seinen kompletten Rückzug aus der Politik verkünden könnte.



Er hatte am Montag bestätigt, den Parteivorsitz abgeben zu wollen, aber zugleich betont, dass er Bundesinnenminister bleiben werde.



Berichte, nach denen Seehofer sich Landesgruppenchef Dobrindt als neuen Parteichef wünscht, wurden seitens der CSU zurückgewiesen.