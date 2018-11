Der CSU-Vorsitzende Seehofer will morgen eine Erklärung darüber abgeben, wann er das Amt des Parteichefs aufzugeben gedenkt.

Das kündigte Generalsekretär Blume an. Wann und in welcher Form sich Seehofer erklären will, blieb dabei unklar, ebenso die Frage, ob es tatsächlich nur um das Amt des Parteivorsitzenden geht oder auch um das als Bundesinnenminister. Seehofer hatte zuvor erklärt, Minister bleiben zu wollen.



Berichte, nach denen Seehofer sich Landesgruppenchef Dobrindt als neuen Parteichef wünscht, wurden seitens der CSU zurückgewiesen.



Bislang hat noch kein Interessent seine Kandidatur für die Nachfolge angekündigt. Als wahrscheinlicher neuer Vorsitzender gilt der bayerische Ministerpräsident Söder.