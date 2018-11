Bundesinnenminister Seehofer hat sich nach Angaben seines Sprechers hinsichtlich seiner politischen Zukunft noch nicht festgelegt.

Der CSU-Vorsitzende halte an dem von ihm selbst angekündigten Zeitplan fest, sich erst nach dem kommenden Montag zu äußern, hieß es. Die Wochenzeitung "Die Zeit" hatte berichtet, Seehofer wolle seinen Posten als CSU-Vorsitzender in den nächsten Tagen abgeben, als Minister aber weiter amtieren.



Bei der Landtagswahl in Bayern hatte die CSU ihre absolute Mehrheit verloren. Sie regiert nun in einer Koalition mit den Freien Wählern.